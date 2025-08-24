【新華社上海8月24日】中国上海市の上海新国際博覧センターで20〜24日、第27回ペットフェアアジアが開かれた。国際的なペット産業の見本市として知られる同フェアには国内外の2600社以上と産業資源が集結し、来場者は延べ51万人を超える見込み。会場ではペットのファッションショーなど特色あるイベントも実施された。（許超、張夢潔、張千石、王若涵）