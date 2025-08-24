静岡県浜松市中央区のコンビニエンスストアで、8月21日に発生した強盗事件で、警察は8月23日、同じ市内に住む男を逮捕しました。 男は100キロ以上離れた沼津市の警察署に出頭してきたということです。 強盗の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区に住む無職の44歳の男です。 警察によりますと、44歳の無職の男は8月21日午前4時頃、浜松市中央区市野町のコンビニエンスストアで、アルバイト従業員の女性に刃物のようなものを突