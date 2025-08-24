8月23日の午後2時半ごろ、富士山山頂から下山中の埼玉県草加市の会社員の女性（26）が、右ひざを痛めて下山できなくなり救助要請しました。 女性は山岳遭難救助隊に背負われて8合目診療所まで搬送し救助されました。 命に別状はありませんでした。 8月23日午後2時半ごろ、同行していた友人から「疲労で歩けなくなった」という内容で警察に通報がありました。 警察によりますと、女性は6人のグループで登山していて、疲