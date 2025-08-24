２２日、鳴沙書院の教室で、壁画の模写を体験する子どもたち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌8月24日】中国甘粛省敦煌市では今年の夏休みシーズン、文化学習が人気を集め、参加者が壁画の模写や彩色塑像の制作などの体験を通じて敦煌文化の魅力を感じている。同市はここ数年、長い歴史と豊かな文化を背景に、文化学習産業を積極的に推進。莫高学堂や莫高里工匠村、鳴沙書院など16の拠点を整備し、30種類以上の特色