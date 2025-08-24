◇パ・リーグソフトバンク０―１日本ハム（2025年8月24日エスコンＦ）ソフトバンク・山川穂高内野手（33）が“3度”のチャンスで凡退。チームはサヨナラ負けを喫した。3回2死二塁で前の打者、近藤が申告敬遠されて勝負を選ばれたが、伊藤大海の前に右飛に終わった。8回2死二塁でも近藤が申告敬遠され、山川は遊ゴロに倒れた。そして延長10回、2死二塁で三度近藤が申告敬遠。ここでも山川は三ゴロに倒れ、チャンスを