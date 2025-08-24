◇パ・リーグ日本ハム１―０ソフトバンク（2025年8月24日エスコンＦ）日本ハムが劇的サヨナラ勝利でソフトバンクに3連勝。首位攻防戦を制し、ゲーム差「0・5」に迫った。延長10回1死満塁で3年目・奈良間がサヨナラ打を放った。難敵モイネロを前に「0」を並べたが、0―0のまま迎えた延長10回にドラマを起こした。先発の伊藤大海投手（27）は9回を投げ切り、無失点の完璧な投球。モイネロとの“エース”対決。前回10日