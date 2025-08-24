タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール」の新商品『プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号&タイムマシン』を2025年10月18日(土)に発売します。公開40周年となる映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とコラボし、劇中に登場する蒸気機関車とタイムマシンをプラレールで再現。マーティー、ドク、クララのプラキッズ3体やホバーボードも付属し、映画の世界観を楽しむことができます。商品イメージ商