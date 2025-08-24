ユネスコ無形文化遺産にも登録されている「滝宮の念仏踊」が、香川県綾川町で奉納されました。滝宮天満宮の祭神、菅原道真公に由来して平安時代に始まったとされる「滝宮の念仏踊」です。 五穀豊穣や干ばつの時は、雨乞いを祈願して踊ります。日本各地に伝わってきた民俗芸能「風流踊」の1つとして2022年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。 踊り手たちは、花笠を被り、おはやしに合わせて、うちわを振ったり鉦を