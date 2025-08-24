24日に告示された村山市長選挙は、午後5時に立候補の受け付けが締め切られ、唯一立候補した現職の志布隆夫さんが無投票で4回目の当選を果たしました。無投票で４選を果たした志布隆夫氏「今までの市政でもう少しやらせてみろという市民の声だと思っている。今から4年間皆さんと話をしながら少しでも村山市が良くなるように市民が納得するようにこれから頑張っていきたい」志布さんは村山市出身の74歳で、市の財政課長や総務課長な