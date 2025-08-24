[8.24 J2第27節](ピースタ)※18:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 21 後藤雅明DF 29 新井一耀DF 44 江川湧清DF 48 照山颯人MF 5 山口蛍MF 8 ディエゴ・ピトゥカMF 10 マテウス・ジェズスMF 19 澤田崇MF 23 米田隼也MF 50 翁長聖FW 9 フアンマ・デルガド控えGK 31 原田岳DF 3 関口正大DF 25 櫛引一紀DF 41 田所莉旺MF 16 エメルソンMF 20 中村慶太MF 24 山田陸MF 33 笠柳翼MF 34 松本天夢監督高木琢