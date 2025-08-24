浦和レッズは24日、FWイサーク・キーセ・テリン(33)の完全移籍加入が内定したことを発表した。メディカルチェックなどを経て、正式契約が結ばれる予定。背番号は「99」を背負う。身長190cm・体重85kgの大型ストライカーは、母国スウェーデンのカールスルンズIF FKでプロキャリアをスタート。その後IFKノルシェーピンやマルメFFを経て、ベルギーのアンデルレヒト、ドイツのレバークーゼン、UAEのバニーヤースなど欧州各国のクラ