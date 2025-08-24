◇セ・リーグ巨人2―4DeNA（2025年8月24日東京ドーム）巨人が4連勝を逃した。阿部慎之助監督（46）は24日、DeNA戦の敗戦後、リチャード内野手（26）が豪快な一発を放った3点を追う5回を振り返り「あそこでもう1点でも入ってればね」と語った。0―4の5回2死から相手先発・竹田が投じた143キロのフォークを捉えたリチャードの打球は左翼席の看板に直撃。飛距離146メートルの特大8号ソロで反撃ののろしを上げる1点を奪い、