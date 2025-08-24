8月22日（現地時間21日）、マリーク・ビーズリーはニューヨーク東地区連邦検察局が行っていた賭博捜査の対象から外れたことを『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者は報じた。 6月30日、スポーツ賭博への関与が疑われ、米東部地区の連邦検事局から捜査を受けていることが明らかとなったマリーク・ビーズリー。今夏に制限なしFA（フリーエージェント）とな