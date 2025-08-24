男子60キロ級準決勝で半田颯と対戦する高藤直寿（右）＝兵庫県尼崎市柔道の全日本実業個人選手権最終日は24日、兵庫県尼崎市のベイコム総合体育館で男子の4階級が行われ、60キロ級で2021年東京五輪金メダルの高藤直寿（パーク24）は3位だった。準決勝で半田颯（センコー）に一本負け。代表を逃したパリ五輪後の昨秋に左膝靱帯断裂の大けがを負い、一昨年12月以来の復帰戦だった60キロ級は近藤隼斗、66キロ級は光岡岳人、81キロ