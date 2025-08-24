◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）２位の巨人が３位・ＤｅＮＡに敗れ、４連勝を逃した。３タテを逃し、２・５ゲーム差に追い上げられた。２か月ぶりの７勝目を目指して先発マウンドに上がった赤星優志投手が初回、宮崎の適時打で先制を許すと、４回には筒香にバックスクリーンへの８号ソロを被弾。２点差とされると５回にも宮崎に２ランを浴び、リードを４点に広げられた。５回９３球を投げ