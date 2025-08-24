こどもたちに「ものづくり」を楽しんでもらおうと、山口市できょう（24日）ロボットコンテストが開かれました。ロボットコンテストが開かれたのは山口市の商店街です。競技は6分間で、ロボットを使ってコースに転がっているボールを穴に落とすなどしてポイントを獲得し、その点を競い合います。ただ、8mのコースには坂道があったりボールが風で飛ばされたりするような仕掛けもあり、こどもたちは苦戦して