女優川栄李奈（30）が23日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。AKB48卒業時に掲げた夢について話した。川栄は「AKBの時はやっぱりダンスと歌がすごい苦手だったので、覚えなきゃとかやらなきゃっていうのがあったんですけど、初めて自分がやりたいって思えたのがお芝居だったので」と女優業への思いを語った。続けて川栄は「でもその決断をしたからには、例えばAKB48に関わってくださったスタッフさんだ