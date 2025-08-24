24日午後、東北新幹線のやまびこが緊急停止し、東京―盛岡駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後5時ごろ運転を再開しました。JR東日本によりますと、何らかの原因で非常ブレーキが作動したということで、詳しい原因を調べています。24日午後2時すぎ、東北新幹線のやまびこ63号が大宮―小山間で走行中に、非常ブレーキが作動し、緊急停止しました。乗客およそ560人にケガや体調不良などの訴えはないということです。この