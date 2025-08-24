苛立ちを隠さずも、自信も語った角田(C)Getty Imagesレッドブルの角田裕毅が正念場を迎えている。F1で屈指の“常勝軍団”にあって何よりも求められる結果が出ない。去る3月27日に姉妹チームのレーシングブルズから緊急昇格した角田だったが、以降12戦で獲得ポイント7と低迷。直近7レースではポイントゼロとチームワースト記録を更新してしまっている。【動画】壁にぶつかってマシンは一回転衝撃を生んだ角田裕毅のクラッシュ