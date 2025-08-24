２４日の新潟１２Ｒで、今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島＝が４番人気のリクエイに騎乗して１馬身半差の快勝。今年のＪＲＡ１６勝目、同通算９８勝目を挙げた。土曜の新潟競馬では２、１２Ｒ（同着）を勝ち、約２年１カ月ぶりとなる一日２勝をマーク。好調の波に乗り、継続騎乗のパートナーとともに２番手から鮮やかに抜け出した。聖奈は「前走で初めて乗せていただき、レース以外では無駄に力を使わない印象を受けました。短