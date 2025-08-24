奈良市議のへずまりゅう氏（34）が、24日までにX（旧ツイッター）を更新。山口県大島郡周防（すおう）大島町の笠佐島（かささじま）を視察したことを報告した。 【写真】笠佐島に上陸したへずまりゅう氏 へずま氏は同県出身。Xでは「【ご報告】中国人に島の一部が買収された地元山口県の笠佐島へ視察に行きました。近くに岩国米軍基地があるのも計算されたように思える。国は一刻も早く規制するべきだ」と訴えた。