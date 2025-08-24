夏休みの子どもたちに、気軽にものづくりを楽しんでもらおうと岡山市で「多面体」を作って遊ぶワークショップが開かれました。子どもたちが作っているのは…正四面体です。 岡山県文化連盟が開いたワークショップには、小中学生13人が参加しました。正四面体は不要になったチラシを使って作ります。子どもたちは、講師のデザイナーに教わりながら正四面体をつなぎ合わせて自由に立体を組み立てました。（