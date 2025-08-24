吉本新喜劇GMの間寛平（76）が24日、自身のX(旧ツイッター)を更新。映画撮影中のオフショットを公開したものの、ファンから思わぬ心配の声が殺到した。間は「今日誕生日を迎えた方おめでとうございます、ハッピーバースデー〜。今日は高知県大川村でしてました、どうこの演技、ウヒハ。」と記し、映画の撮影中のオフショットをアップ。病室と思われるセットで演技をする様子などを投稿した。しかしながら、この投稿には「お