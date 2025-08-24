浦和レッズは８月24日、FWイサーク・キーセ・テリンの完全移籍加入を発表。今後はメディカルチェック等を経て正式契約が結ばれる予定で、背番号は「99」に決まった。テリンはスウェーデン出身の33歳で、身長190センチ、体重85キロの大型FWだ。これまでに母国のクラブのほか、フランス、ベルギー、ドイツ、トルコ、UAEなど、複数の国でプレーしてきた。スウェーデン代表としても通算33試合に出場し、５ゴールを記録。2018年の