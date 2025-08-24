俳優の竹内涼真（32）が24日、自身のインスタグラムを更新。歌手・モデルの実弟・竹内唯人（24）との2ショットを公開した。【写真あり】そっくり！竹内涼真、実弟・唯人と兄弟ショット「ニテンネ」竹内は「ニテンネ」とつづり、唯人との兄弟ショットを投稿。2人は、川が見えるフェンスに寄りかかり、笑顔を見せている。この投稿には「ソックリです」「兄弟ってええね」「いい笑顔！」「癒された〜」「2人ともかっこいい！」