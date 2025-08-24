DHLサプライチェーンは、北海道千歳市で千歳ロジスティクスセンターの建設に着手した。次世代半導体集積地に隣接し、製造装置メーカーや材料サプライヤーなどの顧客に対し、在庫保管、構内物流、エンジニアリングパーツのオンデマンドデリバリーサービスなどの高度かつ高付加価値なロジスティクスサービスを提供する。地上1階建てで、延床面積約14,500平方メートル。新千歳空港から車で約6分、半導体製造拠点から車で約20分の場所