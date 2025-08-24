巨人の甲斐拓也選手が骨折と診断されました。甲斐選手は23日の試合で本塁クロスプレーの際、右手を痛めた様子を見せ、一旦治療のためベンチへ戻りましたがその後プレーを続行しました。24日に都内の病院で検査を行い、チームドクターによる診断の結果「右中指中手骨頭骨折」とされました。阿部監督は24日の試合後コメントし、甲斐選手の登録を抹消、小林誠司選手を1軍登録することを示唆しました。