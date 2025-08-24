「フィギュアスケート・東京夏季競技大会」（２４日、Ｄｙｄｏアリーナ）ジュニア女子フリーが行われた。ショートプログラム（ＳＰ）首位で、世界ジュニア３連覇の島田麻央（木下グループ）は、フリー１４５・１６点、合計２１５・５９点で優勝した。冒頭の４回転トーループこそ両足着氷となったが、その後はトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を含めて大きなミスなく滑りきった。前回のサマーカップから２大会連続で安定