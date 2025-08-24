月曜日も広い範囲で晴れて、強い日差しが照りつけるでしょう。関東から西を中心に、厳しい暑さが続き35℃以上の猛暑日になる所が多くなりそうです。京都で38℃、甲府や名古屋、大阪で37℃と、危険な暑さが予想されます。暑さ対策をしっかりとしてお過ごしください。気温の上がる午後は、あちこちで雷雲が発達して、局地的に激しい雨が降るでしょう。関東は南部の平地でも急な雨や雷雨が起こりやすくなりそうです。北海道は前線が近