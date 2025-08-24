牡牛座・女性の運勢 「一度自分の原点に立ち戻ろう」。そんな気持ちに傾く今週です。現在、社会面での新展開を受け、日常生活や家族関係など、生活の大きな部分も変化の過程にある牡牛座。それ自体は肯定的な流れですが、やや勢いの強さに押され「自分は何を求めているのか」を見失いがちだったのかも。そのことに気づき、自分の価値観を確認したくなる。そういういまです。かといって、変化が起こりだす前の牡牛座に戻るわけでは