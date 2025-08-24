蟹座・女性の運勢 現在、日常生活や家族関係などを中心に、自分の生活全般を見直し、新たな挑戦を意識している蟹座に、新たな展開＆出会いがありそうです。その存在は、ある意味、いまの蟹座に対し意見する存在なのかも。蟹座は「新しくなる」意欲を持っていますが、「そうする必要ある？」というような。もしその存在が人なら、気の合うタイプなので、その言葉はスッと入ってきて、同時にいまの決意を揺らがす面があるのでしょう