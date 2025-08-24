天秤座・女性の運勢 物ごとへの挑戦心と、何より「自分自身を変えたい、ひと皮むけたい！」という強い意欲のもと、人生を再編中の天秤座。その前向きさは身近な人たちを中心に、周囲にもおおいに元気を与えているでしょう。が、今週はそんな勢いに強いブレーキがかかるタイミングがあるかも。その背景には天秤座自身の「常識」もしくは「自制心」のようなものがあり、ふと「ここまで自由に（信じるままに）やっていて大丈夫