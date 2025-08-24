◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）２位の巨人が３位・ＤｅＮＡに敗れ、４連勝を逃した。３タテを逃し、ＤｅＮＡに２・５ゲーム差に追い上げられた。◆阿部慎之助監督に聞く―赤星は５回４失点「先発外れてもらいます」―又木が好投「そうですね」―リチャードが看板直撃本塁打「あの回ちょっと勝負かけたんだけどね、あそこでもう１点でも入ってれば流れが変わったんだけど、まあ