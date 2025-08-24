第二次世界大戦後、栄養失調の子どもが続出朝ドラ『虎に翼』や『あんぱん』、映画『火垂るの墓』でも、描かれたのが戦中戦後の食糧難です。食糧難でもっとも被害を受けたのは、小さな子どもたちでした。第二次世界大戦後、1948年（昭和23年）の日本の乳児死亡率はWHOのデータによると、出生1,000人当たり61.7と非常に高いものでした。また、栄養失調などで体調を崩す子どもたちが続出し、JICAの『戦後日本の栄養状態改善の経験とそ