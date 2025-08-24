最終日、18番でティーショットを放つ小平智。通算24アンダーで優勝＝北海道ブルックスCCISPSハンダ夏の決戦トーナメント最終日（24日・北海道ブルックスCC＝7286ヤード、パー72）8位から出た小平智が1イーグル、7バーディー、ボギーなしの63と伸ばし、通算24アンダーの264で2018年12月以来のツアー8勝目を挙げた。今季最高の優勝賞金4260万円を獲得した。1打差の2位は前日首位タイの大岩龍一で、岩田寛と金子駆大が通算21アン