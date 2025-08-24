静岡県伊豆市に住む40代の女性が投資の勧誘を受け、1800万円をだまし取られる詐欺被害がありました。警察によりますと被害にあった40代の会社員の女性は、6月下旬にマッチングアプリを通じて知り合った男から「私を信じて」「投資の知識は家族にしか教えていない」などと投資の勧誘を受けました。女性は8月中旬までの間に、男が指定する口座に複数回にわたって現金合わせて1800万円を振り込んだということです。その後、振り込んだ