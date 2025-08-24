大阪・関西万博のメインルートのひとつがOsaka Metro中央線です。万博会場の最寄駅である夢洲駅と大阪市中心部を結ぶ路線ですから、当然と言えば当然です。一方、万博の行き・帰りで役立つ路線がOsaka Metro千日前線です。千日前線は中央線や御堂筋線と比較すると地味な存在ですが、意外な利用法を発見しました。【写真】千日前線玉川駅からJR大阪環状線野田駅へ乗り換えられる千日前線の概要千日前線は野田阪神駅と南巽駅を結び、