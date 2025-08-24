◇セ・リーグ巨人2―4DeNA（2025年8月24日東京D）巨人の阿部慎之助監督（46）は24日、DeNA戦の敗戦後に赤星優志投手（26）を先発から外すことを明言した。赤星はこの日、今季21度目の先発マウンドに上がるも5回6安打4失点（自責3）で降板。チーム単独ワーストの今季9敗目を喫した。阿部監督との主なやりとりは以下の通り。――赤星は失点の仕方が悪かった。「そうだね、先発外れてもらうから」――四球とか絡んで