女優の川栄李奈（30）が23日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。子供が生まれてからの変化について語った。川栄はVTRでは昨年舞台「千と千尋の神隠し」の公演で訪れた英ロンドンを再訪。かつての自身について「凄い人見知りだったんです。元々。だから店員さんにすみませんって言えないんで、1人で日本でお店入らないです」と打ち明けた。だが「6歳になる子と2歳になる子がいます」という現在