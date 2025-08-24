タレントの手越祐也（３７）が２４日、東京・京王アリーナＴＯＫＹＯで行われたｅスポーツ大会「ＶＡＬＯＲＡＮＴＣｈａｌｌｅｎｇｅｒｓＪａｐａｎ２０２５ＳｅａｓｏｎＦｉｎａｌｓ」に公式スペシャルサポーターとして出席した。大のｅスポーツ好きの手越は「ＴＥＡＭ手越祐也」として実際に自身がショーマッチに参戦。観客も見つめる前でのプレーで存在感を示した。「やっぱり人に見られるのが昔から好き。プラ