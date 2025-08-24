「巨人２−４ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）巨人・甲斐拓也捕手が都内の病院で画像検査を受け、チームドクターの診断の結果「右中指中手骨頭骨折」と診断されたと発表した。この日の試合を欠場した甲斐について問われた阿部監督が試合後、「骨折しちゃったから」と明かしていた。甲斐は２３日のＤｅＮＡ戦の六回、本塁クロスプレーで走者と接触。ミットを伸ばした左手を目いっぱい伸ばしてタッチした際に、右手が走者の