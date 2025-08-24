新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？8月25日（月）〜8月31日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★乙女座運勢第1位！今週は「余計なものをそぎ落として、本当の自分を見つめる」タイミング。人の期待や世間の価値観よりも、自分が何を望み、どんなスタートを切りたいかに目を向けましょう。お誕生日を迎える方も多いと思います。新しい自分を迎えるために、