「巨人２−４ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）ＤｅＮＡが今季の東京ドーム公式戦最終戦で、巨人の連敗を「５」でストップ。ドラフト１位・竹田がデビューから２戦２勝でチームを救った。まずは初回に宮崎の適時打で先制点を奪うと、四回には７月１日以来の先発出場となった筒香が８号ソロを放った。さらに五回には宮崎が６号２ランを放って、５回までに４得点を挙げ、試合の主導権を握った。投げては先発・竹田がプロ２度