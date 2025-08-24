車両故障の影響で東京〜盛岡間の上下線の運転を見合わせていた東北新幹線が、先ほど運転を再開しました。【映像】東京駅の様子JR東日本によりますと午後2時すぎ、東北新幹線の下りの大宮〜小山間で、東京発盛岡行きの「やまびこ63号」で自動的に非常ブレーキがかかる車両故障が発生しました。この影響で、東京〜盛岡間の上下線で東北新幹線の運転を見合わせていましたが、先ほど午後5時に運転を再開しました。JR東日本は非