「巨人２−４ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）巨人の連勝が３で止まった。３位ＤｅＮＡとの３連戦は２勝１敗で終え、ゲーム差は２・５となった。先発の赤星は５回６安打４失点で９敗目。初回、先頭の蝦名への四球をきっかけに１死三塁とされ、宮崎の左前適時打で先制の１点を失った。四回には筒香に中越えソロ、五回には宮崎に左越え２ランを被弾。「初回から失点してしまい、流れを持ってこれずに悔しいです」とコメントし