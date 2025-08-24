■これまでのあらすじ子どもを産むことに対して否定的な投稿を見つけた主人公。「産んだなら幸せになれることを教えてあげなくちゃ！」という使命感に燃えはじめ、返信してみることに。残念ながら相手のアカウントから“ブロック”されてしまうが、それにもめげずに自分の考えを投稿。翌朝、スマホを見てみると…■投稿が炎上している■負けてたまるかー！■いますぐ聞いてほしい！■主人公をなだめようとするも朝起きたら投稿が炎