車両故障の影響で、運転を見合わせていた東北新幹線が運転を再開した。東北新幹線は24日午後2時10分頃、大宮〜小山駅間での車両故障の影響で、東京〜盛岡駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午後5時頃に運転を再開した。同じ車両故障の影響で、東京〜秋田駅間の上下線で運転を見合わせていた秋田新幹線、東京〜福島駅間の上下線で運転を見合わせていた山形新幹線も、午後5時頃に運転を再開した。