新ユニホームを着用する川崎の新加入選手＝川崎市バスケットボール男子Ｂリーグ１部（Ｂ１）の川崎は２４日、川崎市川崎区の川崎商工会議所で新加入選手発表記者会見を開いた。昨季は１８勝４２敗で中地区最下位に沈んだ。北卓也ゼネラルマネジャー（５３）は今季の目標を「チャンピオンシップ進出」と設定。ディフェンス面を最優先課題に挙げ、「サイズとフィジカルを強化するために、このメンバーを獲得した」と補強の意図を語