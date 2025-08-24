◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）巨人の甲斐拓也捕手が右中指中手骨頭骨折で登録を抹消されることが２４日、分かった。この日、都内の病院で画像検査を行い、チームドクターによる診断の結果、骨折と診断された。甲斐はこの日の試合前練習でグラウンドに姿を見せなかったが、ベンチ入りはした。２３日のDｅＮＡ戦に「８番・捕手」でフル出場も６回の守備で本塁クロスプレーとなった際、