◇自動車レース▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）決勝がスタート。予選１４番手スタートのアステモ・シビック・タイプＲ―ＧＴは小出峻が５周目をドライブ中にシケインの手前で松田次生のリアライズコーポレーション・アドバンＺと接触。マシンが制御不能になり、そのままスポンジバリアに激してリタイアしてしまった。リアライズが